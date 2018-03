Congratulations to the following local students who have achieved the WCCC’s Dean’s and President’s lists.

Calais: Kaitlin Barrett, Nicole Clark, Samuel Hayward, Nathan Moffett, Mary King

Pembroke: Spencer Johnson

East Machias: Heather Fitzsimmons

Jonesport: Ryan Berry

Alexander: Sarah Cookie

Dennysville: Isaac Curtis

Princeton: Sienna Dana, Ashley Doten

Lubec: Jessica Hall, Gloria Tinker, Lauren Murphy