Grade 4, high honors: Kiley Bauman, Cassidy Conlin, Annabel Lentz, Arden Luuring, Irish Manning, Hanna Megno and Kellan Schwinn. Honors: William Bishko, Webster Case, Cali Cole, Alizay Cox, Lauren Davis, Presley Day, Dominick Farley, Nicholas Hennessey, Emerson Johnson, Avery Libby, Jolan Look, and Lucy Lord, Skyla Moody and Victor Mubang Jr.

