Front row left to right: Wallace Alvin-Hall, Brian Nault, Dana Kilton, Mitch Geel, Gary Hooper, Kevin Maker and Scott Maker.

Middle row left to right: Curt Porter, Myron Davis, Tommy Bridges, Teddie St.Pierre, Sadie St.Pierre, Gary Magee, Kerry Geel and Jeff Davis.

Back row: Coaches Verkab “Hunky” Porter and Roger Davis. photo courtesy of Machias Area Little League